الزراعة: اجتماع أسبوعى لمتابعة عمليات الإفراج عن منتجات الإنتاج الداجنى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه يتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة عمليات الإفراج عن منتجات الإنتاج الداجنى لضمان توافرها بالأسواق.





وقال القرش إن الدولة لاحظت فى شهر أكتوبر الماضى وجود تحديات تواجه توفير المنتجات والخامات الخاصة بصناعة الدواجن، ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على المربى الصغير. وأضاف أنه تم تشكيل لجان لمتابعة إجراءات توفر احتياجات المربين، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزى، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة. وأوضح معاون وزير الزراعة أن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الداجنى يستهدف توفير كميات من الذرة والصويا فى الأسواق، وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

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