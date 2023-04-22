الهجرة تعلن فرص توظيف من شباب المصريين بالخارج أعضاء «ميدسى»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه تم فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين بداية من 22 إلى 30 أبريل الجارى، والتسجيل عبر الرابط التالى: https://bit.ly/3H09kPX لشباب المصريين بالخارج أعضاء مركز الهجرة للحوار "ميدسى"، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين عقب توافر الشروط المطلوبة بهم.

وأضافت الوزارة، أن فرصتى التوظيف تأتيان فى إطار مشروع الدعم الفنى “ouda”، وتضمنت شروط التقدم أن يكون المتقدم عضوا فى مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، وإرسال السيرة الذاتية وتوضيح المؤهل الدراسى وهل تم الحصول على دراسات عليا أم لا، وتقديم عدد من المقترحات والأفكار الخاصة بالعمل بوزارة الهجرة، فضلا عن تقديم رؤية لتطوير العمل بملف الهجرة والمصريين فى الخارج.