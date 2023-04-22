إزالة بناء مخالف بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات موسعة بالأحياء للتصدى لأعمال البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وإزالة البناء المخالف، لمنع استغلال إجازة عيد الفطر المبارك لبناء منشآت مخالفة، وتماشيا مع جهود الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض القانون.





وأوضح حى وسط، أن وحدة المتغيرات المكانية بالحى رصدت أعمال بناء على أرض زراعية بقرية ابيس الثامنه التحرير جزء 5 حوشة 1، عبارة عن بناء أسوار بالطوب الأبيض بارتفاع 3 أمتار على مساحة 60 مترا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة ولتحقيق الانضباط وردع المخالفين. وقامت الأجهزة التنفيذية بإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقتى "قرطبة ونجع الصعايدة" بنطاق حي ثان العامرية، وبناء مخالف بمنطقتى "الطريق الدولى وسيدى بشر قبلى" بدائرة أول المنتزه والتحفظ على كمية من مواد وأدوات البناء.

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