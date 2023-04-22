«القاهرة الإخبارية»: الخارجية تتابع وضع المصريين فى السودان على مدار الساعة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية، أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع جميع أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية فى الخرطوم وقنصليات مصر فى بورسودان ووادى حلفا، أوضاع الجالية المصرية فى السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين فى العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».





وناشد بيان وزارة الخارجية، جميع المصريين المتواجدين فى السودان التزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد فى مناطق التوتر والإنفلات الأمنى، مع التحلى بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسى والقنصلى المصرى فى السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء.

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