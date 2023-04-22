تصل 38.. درجات الحرارة المتوقعة من الأحد حتى الجمعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.