فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا احتفالا بأعياد تحرير سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 03:29 مساءً - إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء 25 إبريل وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته .
تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة مجاناً لإستقبال الجماهير يوم الثلاثاء الموافق 25 / 4 / 2023 .
كما تشارك الموسيقات العسكرية فى إحتفالات تحرير سيناء 25 إبريل بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية