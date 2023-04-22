الكهرباء تستعد لطرح 350 كم2 لمشروعات الطاقة المتجددة بغرب النيل

جدة - نرمين السيد - وأوضح مصدر مسئول بالوزارة فى تصريح لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط" اليوم السبت أنه تم الانتهاء من دراسة ميدانية للمساحة المذكورة، والتى كشفت عن إمكانية توليد إجمالى 8ر3 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح أى ما يعادل أكثر من 10% من الحمل الأقصى الحالى من الكهرباء بمجرد تشغيلها.
وأشار إلى أن الدراسة قدمت توصيات لتركيب توربينات الرياح على مساحة 300 كم2 والألواح الشمسية على مساحة 50 كم2 أخرى.
وأكد أن ذلك يأتى فى إطار دعم استراتيجية الطاقة لتحقيق مزيج الطاقة 42% بحلول عام 2035.
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