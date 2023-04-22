ثانى أيام العيد.. إقبال كبير على حديقة الحيوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتوافد المواطنون منذ ساعات الصباح الباكر، على حديقة الحيوان بالجيزة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بالطبيعة وبالحيوانات المتنوعة بالحديقة. وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان -فى تصريح أمس- إن إدارة حديقة حيوان الجيزة اتخذت كل الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين. وأضاف أن حديقة الحيوان بالجيزة، فتحت أبوابها التسعة منذ الساعة السابعة صباحا، وجميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرون بإجازتهم. ولفت إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة، تتميز بالتنوع فى الحياة البرية، التى تشمل على 4281 فصيلة من الحيوانات والطيور والزواحف، من ضمنها 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعا من الزواحف وباقى السلالات من الثدييات.

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