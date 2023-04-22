محمد صلاح ضمن سادس الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول رسميا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 07:27 مساءً - اصبح النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، سادس الهدافين التاريخيين للريدز، بعد أن سجل هدفًا في فوز فريقه اليوم على نوتنجهام فورست.

وحقق فريق ليفربول فوزا صعبا على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2، خلال المباراة الي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، وقد سجل صلاح هدف الفوز.