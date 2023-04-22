إزالة 700 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أول وثانى أيام العيد

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت فى إزالة أكثر من 700 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وذلك خلال أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.





وأكد وزير التنمية المحلية - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين. وشدد على أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الوحدات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والجهات ذات الصلة لرصد أى تعديات أو متغيرات على أرض المحافظات عبر منظومة المتغيرات المكانية ومتابعة جميع المحافظين. كما شدد على أن الدولة لن تتهاون مع أى محاولات للتعدى أو البناء بدون ترخيص وستتعامل بكل حسم فى هذا الملف المهم وستقوم بإزالتها فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة. وأشار إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات تطورات الموقف على مدار أيام عيد الفطر المبارك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.على الأراضى الزراعية

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