سيدة للسيسى: ربنا يبارك فيك ويخليك لينا.. والرئيس: إحنا عايشين بدعواتكم

جدة - نرمين السيد - وقالت إحدى السيدات للرئيس السيسى بعد مصافحته لها: "ربنا يبارك فيك ويخليك لينا ولمصر.. كتر خيرك انت".

ورد الرئيس السيسى عليها قائلاً: "إحنا بدعواتكم الطيبة عايشين".

وقالت سيدة أخرى للرئيس السيسى خلال الجولة: "حضرتك مهما قلت.. مهما قلت.. ربنا يحفظك لمصر ولأسرتك".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، جولة تفقدية فى مدينة الجلالة.

وشملت الجولة عدداً من المناطق بالمدينة خاصة مرتفعات الجلالة التى تقع على مساحة 220 فدانا، وتضم مكونات سكنية وترفيهية ورياضية وعلى ارتفاع 250 مترا أعلى سطح البحر.

كما استمع الرئيس السيسى لشرح مكونات منطقة المصطبة الرابعة، التى تضم 120 شاليها على مساحة 100 متر مربع، و30 شاليها على مساحة 240 مترا مربعا، و72 فيلا بمساحات مختلفة ومنطقة المول التجارى، والتى تم فيها مراعاة التصميم لترى جميع المصاطب البحر من جميع الاتجاهات.