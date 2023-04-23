مواعيد القطارات في عيد الفطر .. اعرف المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 12:29 صباحاً - يسعى الكثير من المواطنين خلال إجازة عيد الفطر إلى السفر عبر القطارات خاصة أنها وسيلة سهلة وعليه أعلنت السكة الحديد مواعيد القطارات خلال عيد الفطر.

مواعيد القطارات خلال عيد الفطر

وتعد القطارات من بين الوسائل التي تشهد إقبالا كبيرا عليها حيث إن المواطنين يستقلونها لقضاء إجازة العيد مع أسرهم وذويهم.

وتسهيلا على المواطن أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات إضافية في الفترة من الأحد 16 أبريل الجاري حتى 29 من نفس الشهر، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين في رمضان.

مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الفطر

تشمل مواعيد مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر مايلي:-

- موعد قطار 1940 قطارVIP، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21:50 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- وتشمل مواعيد القطارات خلال عيد الفطر قطار 1941 قطارVIP، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 22:30 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.

- فيما يخص قطار 1938 ثالثة مكيفة، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 22:40 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قد تتضنن مواعيد القطارات خلال عيد الفطر المبارك قطار 1939 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 19:25 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.

- أما قطار 1942 ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 16:55 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- وموعد قطار 1943 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20:00 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/5/2023.

- ويتضمن نعد قطار 2202 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 15:15 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- فيما يخص قطار 2203 تهوية ديناميكية، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15:00 يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 29/4/2023.

- كما تتضمن مواعيد القطارات خلال عيد الفطر المبارك قطار 2204 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 24:40 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى ليلة 29 /4/2023.

- وتشمل القطارات أيضا قطار 2205 تهوية ديناميكية، أسوان/ القاهرة، قيام الساعة 10:30 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.