الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك غطاء سحابيا على معظم الأنحاء الجنوبية للبلاد قد يتساقط منه الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون خفيفة الشدة يصاحبها الرعد أحيانا.





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