محافظ الغربية: غرف العمليات لم تتلق أى شكوى خلال أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقال رحمى فى تصريح اليوم الأحد إن المحافظة وفرت خدمة تلقى شكاوى المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى (واتس آب) والرد على أصحابها، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت 3 خطوط لهذه الخدمة.

وشدد على توافر جميع السلع الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى تفقد عدد من المتنزهات، للاطمئنان على راحة المواطنين، لافتا إلى يقظة غرف العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين وحلها فوراً.