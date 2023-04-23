داليا الشافعى.. مصرية تتولى منصبا رفيعا بالمجلس الاستشارى فى كندا (فيديو)

وأضافت مستشار رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، خلال اتصال هاتفى فى برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": " إن والدايها رحمهما الله زرعوا فيها هذه البذور بالتعاون مع المدرسة التى كانت بها، فأصبح ذلك أسلوب حياة عندها".
وتابعت الشافعى أن مسيرة نجاحها التى بدأت فى مصر، استكمالتها فى كندا، موضحة: "دائما أقول إنه طول ما نية الإنسان خير وسعيه دؤوب، ولديه هدف واضح، وهذا الهدف بالنسبة لى أن يكون لى بصمة مؤثرة فى المجتمع".
وقالت: "أنا كمصرية عربية مسلمة عايشة فى وطن غربى، فأمثل بلدى والوطن العربى ودينى أيضا، ولذلك أريد أن يكون هناك بذور من الثقافة والتعاون ما بين الوطن العربى ومصر وكندا"، لافتة إلى أن الأنشطة التى تنفذها تكون فى محيط المرأة، والطفل، والأسرة، وذوى الاحتياجات الخاصة.
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