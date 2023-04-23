التضامن: نولى أهمية خاصة لتقديم خدمات تنموية بالمناطق المطورة

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، إن الوزارة تولى أهمية خاصة لتقديم خدمات تنموية فى كافة المجالات لسكان المناطق المطورة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن التطوير ينبغى أن يتجاوز الحجر بنقل المواطنين من الأماكن الخطرة إلى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" التى توفر حياة كريمة.





وأضافت وزيرة التضامن فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الدولة اتخذت خطوات جادة فى مواجهة قضية العشوائيات، والأمر يستلزم التحرك الفورى نحو الاستثمار فى البشر والتأهيل الاجتماعى والثقافى والاقتصادى للسكان فى المناطق المطورة.

وأوضحت أن الحكومة ترجمت توجيهات الرئيس إلى آليات عمل؛ وشكلت لجنة برئاسة وزير التضامن وعضوية ممثلى وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفنى والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، وتختص بتنسيق ومراجعة أى تدخلات وبرامج رسمية وغير رسمية تستهدف تأهيل سكان المناطق البديلة، على أن تقوم اللجنة بتصميم استراتيجية متكاملة لتنمية المورد البشرى فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بالاعتماد على قواعد البيانات والبحوث وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، تبلغ 351 منطقة على مستوى الجمهورية مصنفة إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، وتقدم اللجنة تقريرها بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق ببرامج الوزارة بالمناطق المطورة، قالت القباج إن الوزارة تركز على قضايا الصحة والتعليم، وتنظيم الأسرة، والبيئة والنظافة، والحماية من العنف الأسرى والمجتمعى، ومكافحة التعاطى والإدمان، والتأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والمواطنة، والمسئولية المجتمعية، والشمول المالى.

ولفتت فى هذا الصدد إلى افتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعى بمنطقة الأسمرات والذى يعد انطلاقة جديدة لمزيد من فروع البنك فى المناطق المطورة، ويقدم الفرع خدماته المختلفة إلى 17 ألف أسرة تقريبا بالأسمرات بالإضافة إلى أهالى مناطق المقطم والخليفة والمعادى، وسيقدم البنك حزمة من خدمات التجزئة المصرفية للأفراد، والشركات والتى تشمل فتح الحسابات البنكية بكافة أنواعها، وتلقى الودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار والاستثمار وإصدار بطاقات ميزة الذكية لأصحاب المعاشات والمرتبات وتوفير حلول وتسهيلات ائتمانية من التمويلات الشخصية وتمويل السيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم النفقة لمستحقيها وتقديم التمويلات الميسرة الموجهة للفئات الأكثر احتياجا وعلى رأسها المرأة المصرية مثل تمويل مستورة والقروض الحسنة وتقديم خدمات النشاط المجتمعى التى تعتبر من صلب مهام ورسالة البنك مثل الإعانات والمساعدات لمستحقيها.

ونوهت القباج بأن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادى للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية بدءا من برامج الحماية الاجتماعية لتبقى "مصر بلا عوز"، ومرورا بالتدريب والتمكين وتخريج الأسر فى المناطق المطورة من الفقر تحت شعار "من الحماية للإنتاج" ووصولا إلى المشاركة الفعالة والحقيقية لهذه الأسر فى سوق العمل.