جامعة القاهرة: استقبال 1187 حالة مرضية بمستشفيات قصر العينى خلال العيد

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.
واستعرض التقرير الحالات والعمليات التى تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العينى، وتم استقبال 1187 حالة مرضية، وإجراء 164 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعى وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال التخصصى.
وأشار التقرير إلى حالات الطوارئ التى استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصى، ومستشفى قصر العينى الفرنساوى، وتم استقبال 30 حالة طوارئ.
وأكد التقرير عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العينى أى حالة مرضية تلجأ إليه، وذلك باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى فى رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانا.
وأوضح التقرير أن مستشفيات قصر العينى مستعدة لاستقبال أى حالة مرضية على مدار الساعة وطوال أيام عيد الفطر سواء للعلاج السريرى أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ وذلك بكل المستشفيات الجامعية، وجميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التى تم تشكيلها مجهزة للتعامل الفورى والسريع لإنقاذ المرضى.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه الدكتورة منال المصرى عميدة كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريرى أو إجراء العمليات، وذلك فى إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.
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