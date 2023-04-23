وقال الحمادى فى بيان اليوم إن هذه المراكز مجهزة بقاعات ووسائل عرض لتنظيم الندوات والمدارس الحقلية وتوجد فى جميع المحافظات والقرى والمدن القريبة من المزارعين، مشيرا إلى زيادة فاعلية هذه المراكز الإرشادية ورفع كفاءتها لتطوير العمل الإرشادى، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأضاف أنه تم عمل خريطة محصولية للمراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية بمعنى تحديد المحاصيل الأشهر التى تزرع حول كل مركز إرشادى لتوجيه النشاط الإرشادى الذى يناسب كل مركز لزيادة الفاعلية والاستفادة للمزارعين.
وأوضح الحمادى أنه تم وضع خطة عمل من خلال الإدارة المركزية للإرشاد للندوات الإرشادية للمحاصيل الصيفية المختلفة، وكذلك للأنشطة الزراعية الأخرى يتم تنفيذها من خلال هذه المراكز بالاستعانة بالباحثين من المعاهد المختلفة كى يستفيد المزارعون فى شتى الأنشطة الزراعية.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى إلى أنه خلال شهر أبريل الحالى تم تنظيم ندوات إرشادية عن المكافحة المتكاملة لحشائش المحاصيل الصيفية فى 22 محافظة، ودورات إرشادية لإنتاج ومكافحة أمراض الفاصوليا فى 7 محافظات، وندوات إرشادية لإنتاج وتسويق فول الصويا فى 13 محافظة، وإنتاج فول الصويا محملا مع المحاصيل الأخرى فى 13 محافظة، وندوات إرشادية لمزارعى القطن فى 13 محافظة، وندوات لمحصول الشعير نفذت فى 14 محافظة، وندوات إرشادية لتحميل القطن والسمسم فى 5 محافظات، كما تم تنظيم 6 أيام حصاد للكتان فى 6 محافظات، و40 مدرسة حقلية للقمح فى 23 محافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطوير 226 مركزا إرشاديا لتوعية وخدمة المزارعين بجميع المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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