تطوير 226 مركزا إرشاديا لتوعية وخدمة المزارعين بجميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى الدكتور حاتم الحمادى أنه تم تطوير 226 مركزا إرشاديا لتوعية وخدمة المزارعين فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز تعد أحد أهم وسائل العمل الإرشادى.





وقال الحمادى فى بيان اليوم إن هذه المراكز مجهزة بقاعات ووسائل عرض لتنظيم الندوات والمدارس الحقلية وتوجد فى جميع المحافظات والقرى والمدن القريبة من المزارعين، مشيرا إلى زيادة فاعلية هذه المراكز الإرشادية ورفع كفاءتها لتطوير العمل الإرشادى، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف أنه تم عمل خريطة محصولية للمراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية بمعنى تحديد المحاصيل الأشهر التى تزرع حول كل مركز إرشادى لتوجيه النشاط الإرشادى الذى يناسب كل مركز لزيادة الفاعلية والاستفادة للمزارعين.

وأوضح الحمادى أنه تم وضع خطة عمل من خلال الإدارة المركزية للإرشاد للندوات الإرشادية للمحاصيل الصيفية المختلفة، وكذلك للأنشطة الزراعية الأخرى يتم تنفيذها من خلال هذه المراكز بالاستعانة بالباحثين من المعاهد المختلفة كى يستفيد المزارعون فى شتى الأنشطة الزراعية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى إلى أنه خلال شهر أبريل الحالى تم تنظيم ندوات إرشادية عن المكافحة المتكاملة لحشائش المحاصيل الصيفية فى 22 محافظة، ودورات إرشادية لإنتاج ومكافحة أمراض الفاصوليا فى 7 محافظات، وندوات إرشادية لإنتاج وتسويق فول الصويا فى 13 محافظة، وإنتاج فول الصويا محملا مع المحاصيل الأخرى فى 13 محافظة، وندوات إرشادية لمزارعى القطن فى 13 محافظة، وندوات لمحصول الشعير نفذت فى 14 محافظة، وندوات إرشادية لتحميل القطن والسمسم فى 5 محافظات، كما تم تنظيم 6 أيام حصاد للكتان فى 6 محافظات، و40 مدرسة حقلية للقمح فى 23 محافظة.