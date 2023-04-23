توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - وقع بروتوكول التعاون، الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنولوجية.

وأكد الدكتور منتصر دويدار أن توقيع البرتوكول يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل التعاون مع الجامعات المحيطة بالدلتا والهيئات التعليمية المختلفة فى المجالات العلمية والبحثية والتدريبية لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمى، موضحا أن مجالات التعاون ستشمل تبادل الخبرات بين الطرفين فى مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب والاستشارات العلمية والفنية، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات وورش العمل المشتركة، والمشاركة العلمية فى توصيف البرامج والمقررات الدراسية وتدريسها وإنشاء المعامل المتخصصة واستغلال الإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة من مراكز وورش إنتاجية ونوادى وملاعب ومستشفيات وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة والتنسيق والتعاون فى كافة المراحل البحثية بدء من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملى.

وأكد د. عبدالرازق دسوقى على أهمية التعاون والتنسيق بين الجامعات المصرية فى مجال التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات والاستشارات العلمية والفنية فى مجالات تخصص الجامعتين، معربا عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك والاستفادة من الطاقات البشرية والتجارب البحثية والعملية لدى الجانبين، متطلعا أن تشهد الفترات القادمة مزيدا من التعاون والتحالف بين جامعات إقليم وسط الدلتا، لتحقيق طفرة علمية وتكنولوجية هائلة.

جدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية عقدت العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع جامعة طنطا، وبعض الهيئات والكيانات الصناعية الكبرى مثل شركة مصر للغزل والنسيج وشركة مضارب الغربية وشركة ملامح للملابس الجاهزة وشركة سمنود للنسيج والوبريات.