وزير الأوقاف يعقد لقاءً بأئمة ودعاة بنى سويف (صور)

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء عددا من الموضوعات والملفات الخاصة بخطة عمل الوزارة فى المجالات الدعوية والتوعوية، وتدريب الأئمة والدعاة، وبرنامج تثقيف الطفل بالمدن والقرى والعزب (تعليم القرآن، فقه، عقيدة)، والتى من المقرر أن تستهدف تشغيل 50% "حد أدنى" من الأئمة فى هذا البرنامج.



وهنأ الوزير أبناء وأهالى بنى سويف بعيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التى بذلها أئمة وخطباء المساجد خلال شهر رمضان وتوفيق الله لهم فى إمامة المصلين فى الصلاة والقيام والتهجد وإلقاء الدروس طوال أيام الشهر الفضيل.

وأكد الوزيرأهمية بذل مزيد من الجهد فى طلب العلم والمعرفة والثقافةالعامة، والتخلق بالأخلاق الفاضلةليكون الإمام قدوة للمسلمين، لاسيما مع اهتمام الوزارة بالجانب العلمى والمعرفى والمادى لديهم من خلال عقد دورات تدريبية فى شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، بما يليق بقيمة ومكانة الدعوة، الأمر الذى ينعكس على وضعهم المادى والمعنوى، مبينا أن الكفاءة العلمية هى السبيل والمعيار الوحيد للترقى والفوز فى مسابقات الوزارة، ضاربا المثل بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد الذى يستضيف لقاءنا اليوم.



كما شدد وزير الأوقاف على أهمية وضرورة الانضباط والالتزام بالجداول والبرامج الدعوية والحضور والزى الأزهرى المميز للأئمة والدعاة، مؤكدا تطبيق القانون حيال أى تراخ أو قصور فى تلك الجوانب، خاصة وأن أهم مايميز رجل الدين هو الخلق والضمير ومراعاة رب العباد فى عمله، وأن ذلك هو السبيل الأهم للتأثير الايجابى لعلمه ودعوته على الناس، مؤكدا أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا فى تحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى عامة، وعلماء وأئمة الأوقاف بشكل خاص لعظم رسالتهم ودورهم فى المجتمع.



شهد اللقاء حضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف، هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف