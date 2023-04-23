«التنمية المحلية» تستعد لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - تلقى هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حول موقف الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمعا بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى.





وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية إلى ان خطة تشغيل مجمعات الخدمات وبدء تقديم خدماتها للجمهور تتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام المبانى من جهات التنفيذ، وهو ما تم بالفعل فى 90%؜ من المجمعات، ثم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع بما فى ذلك خطوط الربط الإلكترونى وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

,وجه وزير التنمية المحلية المحافظين نحو الانتهاء من هذه الخطوة خلال شهر على الأكثر، وبالتوازى فقد انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو 5400 موظف سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى، ومن المخطط وصول هذا العدد الى 10 آلاف موظف بنهاية شهر سبتمبر 2023، ويشكل هذا العدد كافة موظفى الإدارة المحلية والتموين والتضامن الذين سيقومون بتشغيل المجمعات.

وكشف التقرير أيضا عن ان وزارة التنمية المحلية انتهت من التنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية التى سيكون لها مكاتب لتقديم خدماتها من خلال المجمعات (العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعى، التموين، البريد) بإلاضافة للجهات المسئولة عن ربط ورقمنة منصات تقديم الخدمات (التخطيط، الاتصالات) وذلك لوضع واعتماد الخطة التنفيذيه لتشغيل المجمعات، والتى ستبدأ بدخول 74 مجمعا للخدمة فى يوليو 2023، ويتوالى دخول باقى المجمعات تباعا خلال الفترة من اغسطس حتى أكتوبر 2023، ليتم تشغيل كل المجمعات الـ 332 قبل نهاية اكتوبر 2023.

كما أوضح التقرير ان وزارة التنمية المحلية تعاقدت على توريد وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة لمجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 662 مليون جنيه، وبالفعل بدأت الجهات فى التوريد.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات نحو تشكيل لجنة برئاسة أحد قيادات المحافظة وبإشراف ومتابعة من السادة المحافظين للإشراف على ومتابعة ودعم إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومتابعة استلام الأثاث والتجهيزات المختلفة وتوصيلات عدادات المرافق ومتابعة أعمال ربط المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات مع المراكز التكنولوجية على مستوى المراكز وتشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تعظيم الموارد الذاتية لمجمعات الخدمات وتوفير النفقات السنوية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات.

وأشار هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تعظيم الموارد الذاتية لمجمعات الخدمات الحكومية وتوفير النفقات السنوية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات والقيام ببعض الخدمات الأساسية وذلك عن طريق بعض الأفكار والتعاقدات مع بعض الجهات التى ستتواجد فى تلك المجمعات والتى ستساهم فى توفير موارد مالية ذاتية بشكل سنوى للمجمعات ويساهم فى تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانه.