الصحة: مصر ضمن 5 دول إفريقية لتطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة، بـ12 محافظة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة الصحة العالمية، حيث تم اختيار مصر لتطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة ضمن 5 دول بقارة إفريقيا.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى إجراء الزيارات الميدانية دوريًا لتقييم ومتابعة تنفيذ تلك المعايير بالمدارس المختارة، والتى تهدف إلى جعل المدرسة مكانًا يحسن من صحة الأطفال، ويحد من الممارسات الصحية الضارة، مع متابعة الفحوصات الطبية والتطعيمات والتغذية السليمة للطلاب، ومراقبة اشتراطات الأغذية بالمثقف المدرسى، فضلاً عن حث الطلاب على إتباع نظم الحياة الصحية السليمة، وممارسة الأنشطة الرياضية.

وأوضح الدكتور وائل عبدالرزق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه تم اختيار الـ 36 مدرسة لتطبيق تلك المعايير بـ12 محافظة، وهى (قنا، سوهاج، الفيوم، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، القليوبية) بواقع 3 مدارس فى كل محافظة.

ولفت الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى تدريب مسئولى السن المدرسى، ومسئولى التربية البيئية والسكانية على مستوى المديريات، والإدارات الصحية، والتعليمية، بالإضافة إلى الوحدات الصحية، على المعايير العالمية للمدارس المعززة للصحة والسياسات التنفيذية وأدلة العمل، كما تم تدريب 128 من مسئولى السن المدرسى (أطباء وممرضين) على تنفيذ المعايير بالمدارس المختارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.