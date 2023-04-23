المالية: الرئيس السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية 48,8%؜

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.





أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127,7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41,9% مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالى الحالى و119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58,2% عن العام المالى الحالى، و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 31,5% مقارنة بـ 7,8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6% مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالى الحالى؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14,3%.

أشار الوزير، إلى استمرار جهود الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصرى، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ 60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

أوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التى من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19,5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة فى التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع فى الإنتاج، كما تم تخصيص 28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوى 368,3% خلال موازنة العام المالى المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى لبرنامج «دعم المصدرين».