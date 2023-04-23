الداخلية تشارك الشباب وطلائع المناطق الحضارية والأطفال فرحة العيد

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الداخلية، مجموعة من الشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والأطفال ذوى الهمم فرحة الإحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد، رئيس الجمهورية وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى تقديم كافة أوجه الدعم للأطفال ذوى الهمم والأيتام وشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة





ويأتى ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد - جيل جديد" التى أطلقتها الوزارة والتى تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والإرتقاء بقدرتهم الثقافية والمعرفية والحوارية فى إطار بناء الإنسان فى تلك المناطق. ونظمت وزارة الداخلية رحلة ترفيهية لعدد من "الأطفال ذوى الهمم وذويهم - شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة" لمشاركتهم الإحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث بدأت الفعاليات برحلة ترفيهية بحافلة مكشوفة تجوب شوارع القاهرة، كما تضمنت الفعاليات رحلة نيلية تم خلالها الإستماع إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتنوعة ومشاهدة جانب من العروض النيلية المتنوعة التى قامت بها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وكذا تقديم بعض العروض الترفيهية المتنوعة لهم. ولاقت الزيارة استحسان الأطفال وشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة ومرافقيهم، وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية التى تؤكد الوزارة على تفعيل الدور المجتمعى والتواصل مع كافة فئات المجتمع.

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