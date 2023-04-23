القوات المسلحة تنشر البرومو الأول احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى عبر موقع "يوتيوب"، البرومو الأول من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، حول الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء، ضمت التأكيد على العمل على التنمية والبناء.





وقالت القوات المسلحة، في "البرومو": "سيناء تاريخها كله انتصارات، ورجعت بتضحيات، وبالسلام ابتدينا، ورفعنا علمنا من تانى على أرضنا، والأرض دى أرضنا وبإيدين ولادنا نبنيها". واختتمت القوات المسلحة البرومو، قائلة: "25 أبريل عيد تحرير سيناء، ويتواصل البناء".

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