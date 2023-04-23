أجهزة وزارة الرى تواصل العمل ومتابعة المنظومة المائية خلال أجازة عيد الفطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 03:29 مساءً - ** رصد التعديات على نهر النيل والمجارى المائية

** ٢٥ ألف زائر يحتفلون بالعيد فى حدائق الرى بالقناطر الخيرية

** إستمرار توافد الزوار على المركز الثقافى الافريقي والنصب التذكارى

** الدكتور سويلم :

- استمرار العمل بكافة المواقع لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين

- التصدى لكافه أشكال التعديات وإزالتها في مهدها

في ضوء توجيهات السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الإستعداد خلال أجازة عيد الفطر المبارك والتى تتزامن مع قرب بداية فترة أقصى الإحتياجات المائية .. تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال أجازة العيد .

وصرح الدكتور سويلم أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة ، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع .

وأضاف سيادته أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ قرار إزالة لأحد المبانى المخالفة على ترعة المحمودية ، وتم رصد وجود رسو مخالف لمركب نزهة بأسيوط ، حيث تعهد مسئولى المركب بالتقدم بما يلزم من أوراق للحصول على الترخيص اللازم للرسو وذلك بعد دفع المستحقات الماليه لرسو المركب ، كما تم رصد مخالفة بناحية دماريس بالبر الغربي لنهر النيل بالمنيا بإنشاء مبني مخالف من البلوك وتم تحرير محضر مخالفة وإصدار قرار إزالة للمبنى المخالف .

ولازالت أجهزه الوزارة تتابع بدقة وعلي مدار الساعة حالة جسور ومجري نهر النيل والترع والمصارف والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات .

وعلى صعيد آخر .. يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث بلغ أعداد الزوار خلال اول وثانى أيام العيد أكثر من ٢٥ ألف زائر ، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى .