إيد بتبنى وإيد شايلة السلاح.. 41 عاما على تحرير سيناء (برومو 5)

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع عبر موقع "يوتيوب" برومو من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، يتضمن التأكيد على العمل على التنمية والبناء.





وقالت القوات المسلحة فى الفيديو: "رفضنا الهزيمة ورفضنا الخوف وقررنا نحارب رغم كل الظروف، وانتصر جيش مصر وانتصر شعب مصر ورجعت سيناء لينا ورفرف علمها من تانى، وبإيد بتبنى وإيد شايلة السلاح، سيناء النهاردة بتحكى قصة نجاح". يشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كان قد بعث ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

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