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إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بـ4 مناطق فى الجيزة خلال العيد (صور)

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محمد صابر 2023-04-23 14:46 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لاى أعمال بناء مخالف خلال أيام عيد الفطر، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وتابع محافظ الجيزة تواجد الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، إذ أزال مركز ومدينة أوسيم مخالفة على مساحة "80 مترا" بمدينة أوسيم الى جانب إزالة اسوار على مساحة "350 متر" بقرية البراجيل حوض التقصيرة تعدى على الارض الزراعية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

 

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وفى مركز الصف، تم إزالة حالتين بمنطقه عرب حصار بحرى وإزالة فوريه لحالة فى المهد على أرض زراعية بقرية "أبو طماعة" وجميعهم بالوحدة المحلية غمازه الصغرى.

كما تم إزالة بناء مخالف بمساحة 120 م2 مشيدة من بلوك الحجر الجيرى بمنطقة رونى بقرية القصر بمركز الواحات البحرية.

وفى حى الوراق، تم إزالة للسقف المخالف بمنطقة الأرض الخضراء بالخلايفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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