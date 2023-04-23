إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بـ4 مناطق فى الجيزة خلال العيد (صور)

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وتابع محافظ الجيزة تواجد الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، إذ أزال مركز ومدينة أوسيم مخالفة على مساحة "80 مترا" بمدينة أوسيم الى جانب إزالة اسوار على مساحة "350 متر" بقرية البراجيل حوض التقصيرة تعدى على الارض الزراعية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
وفى مركز الصف، تم إزالة حالتين بمنطقه عرب حصار بحرى وإزالة فوريه لحالة فى المهد على أرض زراعية بقرية "أبو طماعة" وجميعهم بالوحدة المحلية غمازه الصغرى.
كما تم إزالة بناء مخالف بمساحة 120 م2 مشيدة من بلوك الحجر الجيرى بمنطقة رونى بقرية القصر بمركز الواحات البحرية.
وفى حى الوراق، تم إزالة للسقف المخالف بمنطقة الأرض الخضراء بالخلايفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
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