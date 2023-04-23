وزيرة الهجرة : سنقوم بإجلاء رعايانا من السودان وفقاً للخطة المعلنه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 04:26 مساءً - أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، أنها تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية بالسودان، وأنه سيتم إجلاء مواطنينا وفقاً للخطة المعلنة والتي تراعي سلامة ابناءنا في السودان وتطرح التحرك باقصي درجات الحيطة والحظر.

وأوضحت وزيرة الهجرة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الأحد، ان السلطات المصرية تقوم بالتنسيق في هذا مع السلطات السودانية من أجل تنفيذ خطة الاجلاء وضمان أمن وسلامة مواطنينا.

ودعت السفيرة سها جندي أبناء مصر المتواجدين خارج العاصمة الخرطوم بالتوجه إلى نقطتي التجمع التي تناولها بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر صباح اليوم والذي اعيد نشره علي صفحة وزارة الهجرة، الا وهما:

1- مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الإتصال (٠٠٢٤٩٩٠٦٣٩٨٦٢١)

2- مكتب وادى حلفا القنصلي بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية، ورقم خط الإتصال (٠٠٢٤٩١١٦٦٠٤٠٣٣ - ٠٠٢٤٩١١٨١٦٢٦٧٩).

وذلك تمهيدًا لإعادتهم إلى أرض الوطن.

كما ناشدت أبناء مصر المتواجدين بمدينة الخرطوم الابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات والانفلات الأمني، والتزام مناطق سكنهم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التي تقوم بنشر كل المستجدات والتعليمات بصورة دائمة إلى ان يتم اجلائهم في اقرب وقت ممكن.