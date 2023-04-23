حصاد «التضامن الاجتماعى» داخل الجامعات من يونيو 2021 وحتى أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات الحكومية، وأصبح لديها 31 وحدة داخل 29 جامعة، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعى المجتمعى لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين، وذلك بالشراكة مع الجمعية الشرعية وبنك ناصر الاجتماعى، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية.

وفى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023، 1753 نشاطا، وبلغ عدد المستفيدين 169565 من الطلاب والعاملين وذلك من خلال 31 وحدة، فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت تفعيل برنامج شامل يتضمن الحماية الاجتماعية والتوعية الجيدة لمستهدفيه.

الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان

نفذت الوحدات 548 نشاطا، لـ79479 مستفيدا، وهدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى وبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسؤولية "القيادة والتبعية – قادة التطوع - كيف تكون قائد ناجح – مهارات تنمية الذات – الثقة بالنفس- التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات"، ونشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة فى ضوء برامج وخدمات الوزارة "كيفية اختيار شريك الحياة - الزيادة السكانية– مناهضة العنف ضد المرأة - مخاطر الزواج المبكر – العنف الأسرى– الأمية الفكرية- الشائعات – التغييرات المناخية"، ونشر الوعى بالمخاطر النفسية والصحية لبعض القضايا النفسية والاجتماعية من مخاطر الأدمان وكيفية مواجهتها - ظاهرة الانتحار كيفية التعامل مع الأزمات – الضغوطات النفسية -إدارة الغضب- كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية".

التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية

كرست وحدات التضامن الاجتماعى ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها برامج تمكين اقتصادى للطلاب شمل على 867 نشاطا، لـ64114 مستفيدا، شملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعى فى عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين ماديا، والدعم الإيجابى ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسيا من خلال منح الفائقين، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل، بالإضافة لملف الطلاب ذوى الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية لازمة وأجهزة تعويضية وغيرها.

ودفعت الوحدات المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديا، وبلغت قيمة الدعم المقدمة فى المرحلة الأولى من تواجد الوحدات 896.032.45 جنيها بإجمالى طلاب 1496 لـ"27" جامعة، بينما بلغت قيمة المرحلة الثانية 6 ملايين و899 ألفا و153.6 جنيه بإجمالى طلاب "6122" لـ14 جامعة، ليصل إجمالى قيمة المصروفات الدراسية 7 ملايين و186 ألفا و186.05 جنيه بإجمالى 7618 طالبا، وذلك حتى إبريل 2023، وأعطت الوحدات أولويتها للطلاب من الأسر ذات الدخل الضعيف وبدون دخل وأسر تكافل وكرامة، وذوى الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة، والجدير بالذكر أن دعم وحدات التضامن الاجتماعى بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين يأتى لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.

كما أعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزا وحرصا على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديرا وتكريما للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ "500-1000" جنية شهريا، على المستوى الآخر امتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين "الماجيستير- الدكتوراه" من خلال منح مادية 1000 جنية شهريا و25000 جنيه سنويا تشجيعا على مساعدة الوحدات لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادى الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.

وبلغت وحدات التضامن بالجامعات المنفذ بها حاضنات الفائقين حتى إبريل 2023 "28" وحدة، وهى وحدات "القاهرة، عين شمس، الأسكندرية، الفيوم، المنصورة، الزقازيق، بنها، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، اسوان، جنوب الوادى، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف، كفر الشيخ، حلوان،السويس، أزهر اسيوط، بورسعيد،مطروح، الروسية،قناة،السويس،العريش، السادات،مطروح، أكتوبر".

واشتملت منح الفائقين على 1663 طالبا بالفرق الدراسية، بينما شمل الفائقين 151 بالماجيستير والدكتوراه، وتراوح العدد الإجمالى لمستفيدى برنامج حاضنات الفائقين حتى إبريل 2023 "1814" وذلك بعشر كليات عملية وإنسانية مختارة لكل جامعة شملت كليات "الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة – الآداب- التربية -الحقوق- الحاسبات والمعلومات- الألسن".

خدمات بنك ناصر الاجتماعى

تقدم وحدات التضامن الاجتماعى بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات فتح الحسابات والقروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى، وبلغ عدد مستفيدى بنك ناصر الاجتماعى من خلال الوحدات أكثر من 20000 مستفيد خلال الوحدات، وبلغ فتح الحسابات 3863 حسابا، وبلغت قيمة الودائع 67 مليون جنيه من الطلاب والعاملين بالجامعة، بينما شملت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال وحدات التضامن على 146 مليون جنيه بمختلف أنواعها "دعم المشروعات الصغيرة – القروض الاستثمارية- قروض الزواج – قرض الأسكان – قرض السيارة – شخصى".

خدمات ذوى الإعاقة

بلغ عدد مستفيدى ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات 30050 مستفيدا، وحصرت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم، وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة.

كما وفرت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات بعد حصر احتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة، بعض الأجهزة كمرحلة أولى، وتم صرف 2285 جهازا تعويضيا ومساعدا لذوى الهمم، تضمنت 1770 جهاز لاب توب ناطق، و341 عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية و37 نظارة طبية لضعاف البصر، و116 سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية، 19 كرسيا متحركا لذوى الإعاقة الحركية، وطرف صناعى واحد ، وعكاز واحد.

مبادرات وحملات التوعية لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات

وأطلقت وحدات التضامن الإجتماعى وبنك التطوع المصرى بمؤسسة الاتحاد للسياسيات الاجتماعية العديد من المبادرات والتى شملت 12591 مستفيدا، والتى لقت صدى إيجابى بشكل كبير فى نفوس الطلاب والمسؤولين داخل الجامعات، نذكر منها مبادرتى سيب بصمتك التى أطلقتها بعض الوحدات "بوحدة التضامن الاجتماعى جامعة أسوان، أسيوط"، ومبادرة مع بعض والتى هدفت إلى تنمية الشعور بالمسئولية لدى الطلاب والعاملين بالجامعات بضرورة تبادل الخدمات والمهارات المختلفة بين الأفراد تحت مبدأ المنفعة المتبادلة، ومبادرة أنا مسئول بوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم.

ونظمت معظم الوحدات تقريبا مبادرات وحملات توعية تهدف لنشر التوعية بكيفية التعامل مع ذو ى الإعاقة تحت العديد من المسميات "نقدر نحول الإعاقة لطاقة - أنا استطيع - قادرون باختلاف – مختلفون لكن مبدعون"، فى حين أطلقت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعتى أسيوط وجنوب الوادى حملة بالتضامن هنجملها والتى هدفت لتنظيف بعض المناطق بالجامعة والمحافظة.

وفى الفترة الأخيرة نفذت بعض الوحدات برفقة متطوعيها حملات تشجيرية تحت مسمى جملها بالأخضر التى نفذتها وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة الفيوم كمساهمة للمشاركة الفعالة للشباب فى التغيير الإيجابى للبيئة، ومبادرة عقلك فين التى هدفت لنشر الوعى بخطورة الشائعات وآثارها المختلفة على المجتمع ورفع الوعى بطرق التصدى لها ومجابهتها، وبلغ عدد المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعى أكثر من 20 ألف متطوع.