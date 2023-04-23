الخارجية: بدء إجراءات إجلاء المواطنين من المناطق الآمنة بالسودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد، بدء إجلاء عدد من المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية، فى إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المصريين من هناك.





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