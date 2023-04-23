بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى القداس الختامى بمؤتمر الشرق الأوسط بقبرص

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، والوفد المرافق له من الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الأحد فى القداس الختامى لمؤتمر مرور عشر سنوات على وثيقة كنائس الشرق الأوسط.





جاء ذلك فى إطار لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار "كنيسة الشرق الأوسط متجزرة فى الرجاء"، الذى أقيم فى الفترة من العشرين، وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجارى، بقبرص. ترأس صلاة القداس الإلهى الختامى للمؤتمر، حسب الطقس المارونى، غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، وذلك بساحة مدرسة تراسنطة، بالعاصمة القبرصية، نيقوسيا. شارك فى الصلاة أيضا أصحاب الغبطة، الآباء البطاركة، وأصحاب النيافة والسيادة، الآباء الأساقفة والمطارنة، وعدد من الآباء الكهنة، وممثلو الرهبانيات، والعلمانيون.

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