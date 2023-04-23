وزير القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 06:29 مساءً - تقدم وزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم ، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، التي توافق 25 أبريل من كل عام ،تلك الذكرى التي شهدت تتويجا لختام معركة الحرب والسلام، بنجاح الجيش المصري في تحقيق الانتصار واستعادة العزة والكرامة برفع العلم المصري على أرض الفيروز.

وأكد الوزير أن جميع العاملين بديوان عام الوزارة، والمديريات ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وكافة الإدارات والجهات التابعة للوزارة يتقدمون بالتهنئة لمصر رئيسا وجيشا، وحكومة، وشعبا عظيما في هذه الذكرى الخالدة التي جسدت قوة ومتانة الدولة المصرية بكافة قواها ومؤسساتها الوطنية، في استرداد تلك البقعة الطيبة من الأرض المصرية ،والتي تشهد الان معركة التنمية والتعمير والبناء في ظل جمهورية جديدة يرسي قواعدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير أن تزامن هذه الذكرى التاريخية مع الأعياد القومية والدينية يؤكد أن الدولة المصرية نسيج واحد ومتماسك ومترابط إلى يوم الدين ،متعهدا باسم جميع العاملين بالوزارة بالمزيد من العمل والإخلاص فيه، حتى تظل مصر دولة رائدة ومستقرة ومتقدمة في كافة المجالات .