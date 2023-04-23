الأوقاف: 35 ألف جنيه جوائز الفائزين فى مسابقة رمضان شهر القرآن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم- أنه شارك فى المسابقة على مدار الشهر الكريم 120 ألف متسابق، فاز منهم 35 متسابقًا بجوائز مالية ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى 35 ألف جنيه. وللمشاركة فى الإجابة على الأسئلة المجمعة عبر الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeSMS9MbXLaredKYtEFf8zqGPhV5A75re1CD_7hs_y_1dHrw/viewform?usp=sf_link وللاطلاع على الثلاثين سؤالًا فى مسابقة رمضان شهر القرآن عبر الرابط التالى:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlGaND0VYrD31J68e7OevcsqK38ho8IE

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