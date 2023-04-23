بتوجيهات رئاسية.. 48.8 % زيادة فى موازنة الحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، قرارًا برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يُمكِّن الدولة من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.





ونص القرار على رفع موازنة الحماية الاجتماعية من 358.4 مليار إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 48.8%، حيث تم تخصيص 127.7مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية. كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و31

مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، و202 مليار جنيه لمساهمات صناديق المعاشات. وشمل القرار تخصيص مبلغ 8 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3%، فضلًا عن 19.5 مليار جنيه تم تخصيصها لمبادرة دعم سعر الفائدة فى التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى 28.1 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوى 368.3% خلال موازنة العام المالى المقبل.

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