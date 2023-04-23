وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره القمرى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال يأتى فى إطار رئاسة جزر القمر الحالية للاتحاد الإفريقى، وحرص رئاسة الاتحاد على التشاور مع دول جوار السودان بشأن سبل إنهاء الازمة الراهنة التى تمثل تحديًا بالغًا للسلم والأمن فى القارة الإفريقية.

وأوضح أبو زيد، أن الطرفين أعربا خلال الاتصال عن قلقهما البالغ من عدم الالتزام بالهدنة فى السودان والخروقات المتعددة لوقف إطلاق النار، وهو ما يعرض المدنيين والجاليات الأجنبية لمخاطر كبيرة ومتزايدة على النحو الذى كشفت عنه مجريات الأحداث خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكرى حرص على إحاطة نظيره القمرى ببدء مصر إجراءات إجلاء مواطنيها من السودان، مستعرضًا الجهود التى تضطلع بها مصر من أجل تشجيع الأطراف على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السودانى الشقيق.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة استماع الطرفين لصوت المنطق والتعاطى بصورة إيجابية مع كافة الجهود الهادفة للتهدئة من أجل تجنيب السودان نتائج كارثية لهذا الصراع.