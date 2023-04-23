عاجل- الخارجية: إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه فى اطار جهود الدولة فى تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين فى السودان، تم اليوم الأحد، إجلاء 436 مواطنًا من السودان عبر الإجلاء البرى بالتنسيق مع السلطات السودانية.





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