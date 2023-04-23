عاجل- السيسى يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطانى لبحث الأزمة السودانية

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية، وتنسيق الجهود بين البلدين فى هذا الصدد، حيث نوه رئيس الوزراء البريطانى إلى دور مصر الجوهرى فى صون السلم والأمن على المستوى الإقليمى، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، التى تمثل الأزمة الراهنة بها تحدياً بالغاً للاستقرار فى المنطقة بأسرها.

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وقد أعرب الزعيمان عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال فى السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق فى هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان.

كما استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى الجهود التى تضطلع بها مصر من أجل تشجيع كافة الأطراف على التوصل لوقف لإطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السودانى الشقيق، مؤكداً ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسى، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه.