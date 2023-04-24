جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه يوجد تسهيلات كبيرة لعودة القادمين من السودان، سواء مواطنين محليين من السودان، أو مصريين بالإضافة إلى مختلف الجنسيات الأخرى.
وأشار إلى أنه يوجد العديد من المعابر بين السوادن ومصر، مثل معبر حلفا وقسطل وأرقين وأشكيت ومعبر حدربة بالقرب من حلايب وشلاتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: معبر أرقين يعمل بشكل مستمر لخدمة القادمين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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