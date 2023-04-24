فريد زهران: مؤسسات الدولة قامت بدور كبير لاستعادة المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - أعرب فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديقراطي، عن كامل تقديره للدور الذى لعبته أجهزة و مؤسسات الدولة لاستعادة المصرين من السودان وتحريرهم من مخاطر الصراع الدائر هناك.





وأثنى زهران فى تصريحات خاصة لقناة DMC على حرص النظام فى مصر على تجنب التورط فى الصراع الدائر بين الأشقاء فى السودان. وشدد على أهمية وضرورة استمرار هذا الموقف مع استمرار التأكيد على أن مصر يتوجب عليها حث الأطراف المختلفة فى السودان على التهدئة والتفاوض، وأن تقوم مصر بالوساطة بينهم إذا دعتها الأطراف المتصارعة للاضطلاع بهذا الدور.

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