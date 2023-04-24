وأكد، أن الدولة المصرية أدارت الأزمة باعلى درجات الرصانة والهدوء من موقعها الحاضن لكافة الأشقاء الجوار، لم تكتفى بحماية رعاياها فحسب بينما تدعو للتهدئة وتمارس دورها الريادى فى وقف نزيف الدم ووقف حالة الدمار.
وأشار إلى أن مصر رئيسا ومؤسسات وشعب شاغلها هو التهدئة وارساء دعائم استقرار السودان ولذا تبادر بالوساطة فى حل الأزمة ووقف وتيرة الصراع الذى ينعكس سلبا على عموم الشعب الشقيق
وأكد أن الحزب أنه يدعم خطوات ومساعى القيادة المصرية الرشيدة فى الدعوة والوساطة للتهدئة ووقف سلسلة الصراع فى دولة شقيقة نتمنى لها السلام والاستقرار والرخاء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المصريين الأحرار»: الدولة أدارت الأزمة فى السودان بأعلى درجات الرصانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.