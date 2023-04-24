نائب رئيس اتحاد العمال: الدولة تعاملت مع الأزمة فى السودان بحكمة

جدة - نرمين السيد - قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، إن جهود الدولة المصرية فى عودة المصريين المقيمين فى السودان إلى أرض الوطن سالمين تؤكد بأن الدولة نهجها دعم المواطن المصرى والحرص عليه سواء فى الداخل أو الخارج على رأس أولوياتها.





وأضاف فى تصريحات خاصة لقناة dmc، أنه منذ اللحظة الأولى لبداية الأزمة فى السودان وهى تخطط لحماية المواطن المصرى، مشددا على حكمة القيادة السياسية فى التعامل مع الملف. وأوضح، أن السياسة الخارجية المتوازنة للدولة المصرية والتى تتبعها مع الجميع سواء عربيا أو أفريقيا أو دوليا ساعدها كثيرا فى إجلاء المصريين فلقد تواصلت الدولة المصرية مع كل الأطراف المعنية لعودة المصريين سالمين وهو ما حدث بالفعل.

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