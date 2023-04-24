مراسل «القاهرة الإخبارية»: الأسر السودانية تشكر الرئيس لفتحه معبر أرقين

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى عبد الفتاح، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان، إن الأسر السودانية وجهت الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح المعبر على مدار الساعة، وتقديم الحكومة المصرية تسهيلات عديدة لإجلاء رعايا جميع الدول.





وأضاف أن هناك توافدًا لأكثر من 90 حافلة ركاب وصلت المعبر، من مساء أمس حتى الآن، وأوضح أن المعبر يشهد توافد عدد كبير من المصريين والسودانيين، ودخول 5 حافلات جديدة عن طريق المعبر تقل مئات المصريين وجنسيات أخرى. وأردف أن هناك أطقم طبية كاملة فى المعبر لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للعائدين من السودان، وأن المعبر سيشهد تزايدًا فى عدد الأطقم، خلال الساعات المقبلة مع تزايد أعداد الوافدين. وذكر أن المعبر سيظل مفتوحًا من الجانب المصرى حتى إن أغلقه السودان، حسب المواعيد المقررة.

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