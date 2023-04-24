مراسل «إكسترا نيوز» بمعبر أرقين يرصد تفاصيل عودة الطلاب المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن هناك غرفة طوارئ من عدد كبير من الأجهزة الأمنية ورجال الدولة المصرية الذين زارو اليوم المعبر للإطمئنان عن قرب عما يدور داخل المعبر، مشيرا إلى أن الليلة سنشهد عشرات الحافلات سيعبرون المعبر.

وكانت الأسر السودانية قد وجهت الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح المعبر على مدار الساعة، وتقديم الحكومة المصرية تسهيلات عديدة لإجلاء رعايا جميع الدول.