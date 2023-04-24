جدة - نرمين السيد - وأوضح أن هناك غرفة طوارئ من عدد كبير من الأجهزة الأمنية ورجال الدولة المصرية الذين زارو اليوم المعبر للإطمئنان عن قرب عما يدور داخل المعبر، مشيرا إلى أن الليلة سنشهد عشرات الحافلات سيعبرون المعبر.
وكانت الأسر السودانية قد وجهت الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح المعبر على مدار الساعة، وتقديم الحكومة المصرية تسهيلات عديدة لإجلاء رعايا جميع الدول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «إكسترا نيوز» بمعبر أرقين يرصد تفاصيل عودة الطلاب المصريين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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