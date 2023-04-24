مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد جهود مصر لإجلاء رعاياها من السودان

جدة - نرمين السيد - قال مراسل القناة الإخبارية، إن "معبر أرقين يشهد توافد عدد كبير من حافلات نقل الركاب التى وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ شهد المعبر خلال 24 ساعة نقل ما لا يقل عن 50 حافلة تحوى كل منها ما لا يقل عن 30 شخصا حتى الآن".

وأوضح مراسل القناة الإخبارية، أن المعبر يقدم العديد من الخدمات لتسهيل عبور جميع العائدين من الأراضى السودانية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين والسودانيين أيضا.

وأكد أن معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية يعد من أهم المنافذ التجارية التى تربط بين مصر والقارة السمراء، حيث يلعب دور هاما فى الحركة البينية بين الدولتين.