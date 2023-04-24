القاهرة الإخبارية: معبر أرقين لا يتوقف عن استقبال حافلات قادمة من السودان

جدة - نرمين السيد - وقال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، إن "المعبر لا يتوقف عن استقبال الحافلات لنقل الركاب الذين حضروا من المدن السودانية تحديدا الخرطوم"، مشيرا إلى أن هناك عشرات الحافلات التى تنقل عدد كبير من المواطنين المصريين والسودانيين على حد سواء إلى الأراضى المصرية.
وأوضح مصطفى عبد الفتاح، أن معبر أرقين يعد أحد أكبر المعابر بين مصر والسودان، مؤكدا أن مصر تقوم بتسهيلات عديدة للعائدين سواء للمصريين أو السودانيين، حيث أن الأراضى المصرية تعد البلد الآمن للسودانيين كما أنها بمثابة بلدهم الثانى.
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