مراسل إكسترا نيوز: كثافة كبيرة من المصريين والسودانيين لدخول مصر

جدة - نرمين السيد - قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، من معبر أرقين، إن المواطنين السودانيين، قدموا الشكر لمصر على حسن الاستقبال والضيافة، فيما سيطرت حالة من الحزن على وجوههم بعد أن ودعوا وطنهم.





وذكر أن السيارات تتوافد بكثافة على المعبر، وذلك منذ 10 ساعات مضت، حيث لم تتوقف الحشود الراغبة فى الانتقال إلى مصر سواء من الجانب السودانى. وشدد على وصول عدد كبير من الطلاب المصريين إلى معبر أرقين، ومن المقرر نقلهم إلى أسوان، ومنها إلى المحافظات الأخرى بحسب إقامة كل فرد. وأكد عوض الغنام أن الإجراءت فى معبر أرقين تتم فى أسرع وقت، لتسهيل عودة المصريين إلى وطنهم، وأيضا استقبال أبناء السودان.

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