معبر أرقين.. إكسترا نيوز ترصد مستجدات عودة المصريين من السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر أنه من المقرر أن يتم نقل القادمين من السودان إلى أسوان، ثم توزيعهم كل حسب مسقط رأسه، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لحماية أبنائها.
وأوضح أن الطلاب المصريين عبروا عن شكرهم للمؤسسات المصرية التى هيئت لهم المناخ لعودتهم إلى أرض الوطن.
وذكر حديث عدد من المواطنين السودانيين لـ "إكسترا نيوز" حيث أكدوا فيه أنهم لن يجدوا دولة مثل مصر تحتضنهم فى هذا الظرف الصعب وتشعرهم بالأمن والأمان.
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