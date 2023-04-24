خاص دوت الخليج.. أتوبيسات المصريين وجنسيات أخرى تتوافد على معبر أرقين (صور)

جدة - نرمين السيد - وشهد معبر أرقين خلال الساعات الماضية استقبال عشرات الحافلات، والتى تقل مصريين وغير مصريين، لنقلهم إلى الأراضى المصرية فى إطار جهود الدولة لحماية أبنائها.

ووصل عدد من الطلاب المصريين، والعمال، إلى معبر أرقين، ومن المقرر نقلهم إلى أسوان، ومنها إلى المحافظات المختلفة كل بحسب إقامته.

ولقيت سرعة إنهاء الإجراءات استحسان الطلاب المصريين، والمواطنين السودانيين من قررا الانتقال إلى مصر، وقدموا شكرهم لمؤسسات الدولة.