القاهرة الإخبارية ترصد الأوضاع فى معبر أرقين (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد -

وقال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان، إن الأسر السودانية وجهت الشكر لمصر، لفتح المعبر على مدار الساعة، وتقديم الحكومة المصرية تسهيلات عديدة لإجلاء رعايا جميع الدول، موضحا أن هناك توافد لعدد كبير من المصريين والسودانيين إلى المعبر.

وأضاف أن هناك توافدا لأكثر من 90 حافلة ركاب وصلت المعبر، من مساء أمس حتى الآن، ودخول 5 حافلات جديدة عن طريق المعبر تقل مئات المصريين وجنسيات أخرى.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.